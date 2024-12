Donald Trump sostiene l'accordo dei repubblicani alla Camera per evitare lo shutdown

Donald Trump appoggia l'accordo raggiunto fra i repubblicani alla Camera per evitare lo shutdown. "Tutti i repubblicani, e anche i democratici, dovrebbero fare quello che è meglio per questo Paese e votare sì" all'intesa, ha detto Trump sul suo social Truth, sottolineando come l'intesa contiene anche un "pezzo molto importante per l'agenda dell'America First. La data non utile del tetto del debito è stata spostata di due anni. Ora possiamo rendere l'America ancora grande, molto rapidamente".