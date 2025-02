Donald Trump sospende i dazi a Ottawa: possibilità di accordo economico

Donald Trump ha confermato su Truth la sospensione dei dazi a Ottawa per 30 giorni "per vedere se si potrà o meno strutturare un accordo economico definitivo". "Il Canada - ha scritto - ha accettato di garantire un confine settentrionale sicuro e di porre finalmente fine alla piaga mortale di droghe come il Fentanyl che si sono riversate nel nostro Paese, uccidendo centinaia di migliaia di americani e distruggendo le loro famiglie e comunità in tutto il Paese. Come presidente, è mia responsabilità garantire la sicurezza di tutti gli americani, e sto facendo proprio questo. Sono molto soddisfatto di questo risultato iniziale".