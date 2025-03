Donald Trump riafferma il controllo del governo, Musk non dirige i dipartimenti

Donald Trump ha convocato oggi la sua squadra di governo in persona per trasmettere un messaggio: siete voi a dirigere i vostri dipartimenti, non Elon Musk. Lo riporta Politico. Secondo due funzionari dell'amministrazione, Trump ha detto ai membri più importanti della sua amministrazione che Musk ha il potere di fare raccomandazioni ai dipartimenti, ma non di emettere decisioni unilaterali su personale e politica. Anche Musk era presente nella stanza. Il messaggio del presidente rappresenta la prima mossa significativa per limitare il mandato del suo first buddy.