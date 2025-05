Donald Trump: Possibilità di Accordo sui Dazi con la Cina alle Nostre Condizioni

Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che ci sono "probabilità molto buone di raggiungere un accordo" sui dazi con la Cina. "Ma lo faremo alle nostre condizioni e dovrà essere equo", ha dichiarato partecipando al programma televisivo Newsnation.

Il tycoon ha inoltre affermato di avere "potenziali" accordi con India, Corea del Sud e Giappone sulle tariffe, sottolineando in ogni caso che i negoziati sono in corso. Secondo il presidente Usa, oltre 100 Paesi attendono di raggiungere un accordo sui dazi con gli Stati Uniti. "Siamo in una posizione di forza", ha affermato. "Faremo ottimi accordi e, laddove non li faremo, li stabiliremo noi".