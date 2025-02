Donald Trump non compare nella lista dei contatti di Epstein, conferma il New York Post

Il nome del presidente statunitense Donald Trump non figura nella lista dei contatti dell'ex finanziare Jeffrey Epstein morto suicida in un carcere di New York il 10 agosto 2019: lo scrive il New York Post, che cita i documenti diffusi ieri sera dal Dipartimento di Giustizia. Le carte confermano comunque che il presidente aveva rapporti con Epstein, come mostrano i registri dell'aereo privato di quest'ultimo.

I nomi eccellenti nella lista dei contatti personali dell'ex finanziare - che non è la lista dei suoi clienti - erano già emersi in passato durante il processo a Ghislaine Maxwell, la complice di Epstein. Tra loro, Mick Jagger, Michael Jackson, l'attore Alec Baldwin, Ethel Kennedy (madre di Robert F. Kennedy Jr.), la supermodella Naomi Campbell, l'ex governatore di New York Andrew Cuomo, la cantante Courtney Love, Bob Weinstein (fratello di Harvey Weinstein), il defunto senatore Ted Kennedy e l'attore Ralph Fiennes.