Donald Trump: Nessun terzo mandato, ma la Trump Organization lancia "Trump 2028"

"Non è qualcosa che intendo fare. E penso che sarebbe una cosa molto difficile da fare": lo ha detto Donald Trump a The Atlantic, rispondendo ad una domanda se intende correre per un terzo mandato. "Sarebbe un bello sconquasso, vero?", ha riflettuto prima ridendo. "Beh, forse sto solo cercando di creare scompiglio", ha detto. In ogni caso, nota il magazine, non sembra una cosa difficile da cui trarre profitto: la Trump Organization ora vende cappellini e t-shirt con la scritta "Trump 2028".