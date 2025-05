Donald Trump incontra il nuovo primo ministro del Canada Mark Carney alla Casa Bianca

"Non vedo l'ora di incontrare il nuovo primo ministro del Canada, Mark Carney, e desidero tanto lavorare con lui, ma non riesco a capire una semplice VERITÀ: perché l'America sovvenziona il Canada con 200 miliardi di dollari all'anno, oltre a fornirgli protezione militare GRATUITA e molte altre cose? Non abbiamo bisogno delle loro auto, della loro energia, non abbiamo bisogno del loro legname, non abbiamo bisogno di NULLA di ciò che hanno, a parte la loro amicizia, che speriamo di mantenere sempre. Loro, d'altra parte, hanno bisogno di TUTTO da noi!" Così Donald Trump su Truth pochi minuti prima di ricevere Carney alla Casa Bianca.