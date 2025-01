Donald Trump firma decreti esecutivi: focus su difesa missilistica e ideologia transgender nell'esercito

"Firmerò quattro decreti esecutivi" a breve e fra questi c'è l'ordine per la "costruzione di un sistema di difesa missilistico che sarà tutto 'made in America'". Lo ha detto Donald Trump annunciando la firma delle misure nelle prossime ore. "Non c'è nulla che non possiamo fare. L'importante è che il partito repubblicano resti unito, e spero che lo resterà".

Donald Trump ha annunciato che firmerà un decreto esecutivo per vietare "l'ideologia transgender" nell'esercito. L'ordine esecutivo è fra i quattro decreti che il presidente si appresta a firmare, fra i quali c'è anche quello per la costruzione di un sistema di difesa missilistico, un Iron Dome per gli Stati Uniti.