Donald Trump ed Erdogan discutono di Russia, Ucraina e Siria: cooperazione in vista

"Ho appena avuto un'ottima e produttiva conversazione telefonica con il presidente della Turchia, Recep Erdogan, su molti argomenti, tra cui la guerra con Russia e Ucraina, tutto ciò che riguarda la Siria, Gaza e altro ancora". Lo ha scritto Donald Trump su Truth sottolineando che Erdogan lo invitato "ad andare in Turchia in futuro e, allo stesso modo, lui verrà a Washington". "Non vedo l'ora di collaborare con il presidente Erdogan per porre fine alla ridicola, ma mortale, guerra tra Russia e Ucraina, ORA!", ha aggiunto Trump.