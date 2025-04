Donald Trump difende i dazi al gala del National Republican Congressional Committee

"So quello che sto facendo": lo ha detto Donald Trump intervenendo alla cena di gala del National Republican Congressional Committee a Washington, dove ha continuato a difendere i suoi dazi affermando che altri paesi vogliono fare accordi. "Non vogliamo necessariamente fare un accordo con loro. Siamo contenti di stare così, prendendo i nostri 2 miliardi di dollari al giorno, ma loro vogliono fare un accordo con noi", ha affermato, sostenendo che le aziende stanno tornando negli Usa e investendo migliaia di miliardi. "Stanno arrivando i produttori di chip, stanno arrivando tutti. Non abbiamo mai avuto niente del genere", ha detto.