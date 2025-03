Donald Trump difende Elon Musk e Amy Comey Barrett dalla Corte Suprema

Donald Trump difende Elon Musk e la giudice della Corte Suprema Amy Comey Barrett, nominata dal presidente e finita nel mirino dei repubblicani per aver votato con i saggi liberal in alcune circostanze, inclusa quella sugli aiuti all'Usaid. "E' una brava donna, molto intelligente", ha detto di Comey Barrett. "Elon è una persona speciale e in questa amministrazione ci sono molte persone speciali. Hanno un rapporto fantastico, e il Doge sta facendo un lavoro incredibile", ha messo in evidenza.