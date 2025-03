Donald Trump considera un terzo mandato alla Casa Bianca, sfida il 22mo emendamento

Donald Trump non esclude la possibilità di cercare un terzo mandato alla Casa Bianca, vietato dal 22mo emendamento della Costituzione. In un'intervista a NBC, il presidente spiega che esistono diversi metodi per farlo. E precisa di non scherzare al riguardo. "Molte persone vogliono che lo faccia. Ma ho detto loro che abbiamo ancora molta strada da fare e che è ancora molto presto. Sono concentrato sull'attuale mandato", ha detto Trump. A chi gli chiedeva se gli avessero presentato dei piani per un possibile terzo mandato, Trump ha risposto: "Ci sono modalità per farlo". "Uno di questi", ha confermato, è che il vicepresidente JD Vance si candidi e poi passi il testimone.