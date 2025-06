Donald Trump: "Concentrato sulla politica, non su Elon Musk"

"Non ci penso proprio ad Elon Musk. Lui ha un problema. Quel poveraccio a un problema". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica con la Cnn. Donald Trump è "totalmente" concentrato sulla politica piuttosto che su Elon Musk. Lo ha detto il presidente in un'intervista a Cbs news.

"È l'unica cosa su cui mi concentro", ha dichiarato il tycoon. "Non mi concentro su nient'altro. Ecco perché ho i miei numeri più alti nei sondaggi". "Il Paese sta andando alla grande, non è mai andato così bene. I dati sull'occupazione sono ottimi, tutto va bene", ha aggiunto Trump.