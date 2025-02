Donald Trump commenta il rilascio di ostaggi israeliani su Truth Social

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato il rilascio di dei tre ostaggi israeliani scrivendo sul social Truth di sua proprietà che "la situazione è diversa dalla dichiarazione di Hamas di questa settimana, secondo cui non rilascerà alcun ostaggio". "Gli ostaggi sembrano essere in buone condizioni" e "ora spetta a Israele decidere cosa fare sulla scadenza che ho fissato per il rilascio di tutti gli ostaggi oggi, entro le 12:00 (le 18:00 in Italia, ndr): gli Stati Uniti sosterranno qualsiasi decisione prendano".