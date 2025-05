Donald Trump abolisce il Digital Equity Act voluto da Joe Biden

Donald Trump ha annunciato di aver abolito Digital Equity Act, la legge voluta da Joe Biden per fornire servizi digitali alle comunità a basso reddito. In un post su Truth, il presidente ha dichiarato di aver parlato con il segretario al Commercio Howard Lutnick e di aver concordato di eliminare la misura approvata dal Congresso nel 2021 "per risparmiare miliardi di dollari". "Il Digital Equity Program è un regalo razzista e illegale da 2,5 miliardi di dollari", ha attaccato."Porrò fine a tutto questo Immediatamente e farò risparmiare ai contribuenti miliardi di dollari!"