Domenica più di 13 milioni di tedeschi al voto in Renania

Domenica si terranno le elezioni comunali nella Renania Settentrionale-Vestfalia: il Land più popoloso della Germania, con città come Colonia, Duesseldorf, Dortmund, Bochum e Bonn. Oltre tredici milioni di elettori sono chiamati al voto: si tratta anche di un test per il governo federale di Friedrich Merz, che ha proprio qui il suo collegio elettorale, sebbene gli esperti abbiano già sottolineato come nelle prime elezioni locali dopo il voto per il Parlamento federale vengono normalmente puniti i partiti di governo.

Ecco perché al momento sia la Cdu che la Spd stanno facendo registrare dei cali nei sondaggi, più marcato nel caso dei socialdemocratici. I Cristiano-democratici dovrebbero confermarsi comunque con oltre il 30% la principale forza politica, mentre la Spd lotta per arrivare al 20%. In crisi anche i Verdi, che dovrebbero calare dal 20% al 13%, mentre potrebbe essere sorprendente il voto di Afd. L'ultradestra ha ottenuto alle ultime elezioni comunali appena il 5% ma alle elezioni federali dello scorso febbraio il 16,8%, che sembra poter essere confermato in questa nuova tornata elettorale.

In particolare, nella Ruhr, una vecchia roccaforte della Socialdemocrazia, si potrebbe verificare un'ondata blu, il colore di Afd, nell'elezione dei consigli soprattutto nei comuni più piccoli.