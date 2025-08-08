Domenica massime di 40 gradi a Firenze, 39 in Emilia e a Terni

Quaranta gradi a Firenze, 39 a Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Terni; a Bologna 38 gradi insieme a Bolzano, Cremona, Forlì, Lodi, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Treviso e Verona. Sono le previsioni per domenica prossima di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che conferma la rimonta dell'anticiclone africano che durerà almeno per altri 7 giorni, con il primo picco delle temperature proprio per il 10 agosto. Nelle prossime ore ci sarà il primo vero sussulto. Sono attese massime di 38 gradi a Firenze e Terni, 36 gradi a Roma e 35 gradi a Napoli. Sabato 9 agosto le massime saliranno fino a 39 gradi nella piana Firenze-Prato-Pistoia, a Terni oscilleremo ancora intorno ai 38 gradi, Arezzo, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rovigo toccheranno i 37 gradi con tantissima umidità". Ma sarà il 10 agosto che si registrerà un primo picco delle temperature, con l'umidità che aggraverà la percezione del calore, oltre i 40 gradi, in Pianura Padana, coinvolgendo Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Per uscire da questa 'giungla termica', osserva Tedici, "dovremo aspettare almeno Ferragosto: nel successivo weekend (16-17 agosto) qualche temporale potrebbe scendere verso l'Italia settentrionale". Nel dettaglio: Venerdì 8. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in forte aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in deciso aumento. Sabato 9. Al Nord: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento. Al Centro: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento. Domenica 10. Al Nord: sole, caldo ed afa. Al Centro: sole e caldo torrido nelle zone interne, afoso lungo le coste. Al Sud: sole e caldo torrido nelle zone interne, afoso lungo le coste. Tendenza: anticiclone africano su tutta l'Italia almeno fino a Ferragosto con massime tra 35 e 40°C.