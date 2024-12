"In questa fase non c'è" già un piano "in preparazione per riaprire il quadro di governance economica, lo abbiamo completato solo" quest'anno. Lo ha detto il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis in audizione alla commissione per gli Affari economici e monetari del Parlamento Europeo. "Il sistema nuovo funziona e parte bene", aveva anche sottolineato all'avvio dell'audizione.