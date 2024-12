Dombrovskis, la Commissione esaminerà riforma tasse tabacco

"Sulla questione della tassazione del tabacco abbiamo ricevuto una lettera" da alcuni "Stati membri in merito alla necessità di aggiornare la direttiva sulla tassazione del tabacco e di includere i nuovi prodotti che vengono sviluppati, come le sigarette elettroniche, poiché non sono coperti dalla direttiva attuale. Non è stato discusso nell'EcoFin di oggi, ma è sicuramente qualcosa che la Commissione esaminerà e vedrà come possiamo affrontarlo correttamente". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin, confermando che 16 Paesi hanno chiesto all'esecutivo comunitario di aggiornare le normative sulla tassazione del tabacco.