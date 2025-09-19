Dombrovskis, crescita sarà di poco superiore all'1,1%

"L'attività economica è cresciuta a un ritmo più rapido del previsto nella prima metà dell'anno, soprattutto nel trimestre" "poiché investimenti e reti hanno superato le aspettative per l'intero anno. Prevediamo una crescita leggermente superiore all'1,1%". "Lo slancio è destinato a rallentare, ma non a peggiorare nella seconda metà dell'anno". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo.