Domani sospensione attività a Gaza senza carburante, Onu

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi ha annunciato che, a meno che non ci siano consegne di carburante nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra, sarà costretta a interrompere le sue attività a partire da domani. "Se non otteniamo urgentemente carburante, saremo costretti a sospendere le nostre operazioni nella Striscia di Gaza a partire da domani sera", ha dichiarato oggi l'UNRWA su X.