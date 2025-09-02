Domani sera Zelensky all'Eliseo a cena con Macron

Alla vigilia della riunione della coalizione dei volenterosi, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron accoglierà Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, per un incontro di lavoro seguito da una cena, domani sera all'Eliseo. Lo rende noto la presidenza francese, precisando che i due capi di stato "parleranno della situazione sul campo e il capo dello stato ribadirà il suo sostegno incrollabile all'Ucraina nel raggiungimento di una pace giusta e duratura".
Ultima oraDomani sera Zelensky all'Eliseo a cena con Macron