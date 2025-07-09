Mercoledì 8 Ottobre 2025

9 lug 2025
Domani sciopero Assohandlers, cancellati 36 voli Ita

Tra domestici e internazionali

Per lo sciopero di domani del personale delle aziende handling associate Assohandlers, Ita Airways "si è vista costretta a cancellare 36 voli tra domestici e internazionali, tutti previsti nel giorno dello sciopero". Lo si apprende dal sito web ufficiale della compagnia alla sezione "Informazioni di viaggio", che invita inoltre tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto nella giornata dello sciopero a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

