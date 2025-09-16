Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Robert Redford mortoIsraele a GazaManovra 2025 stipendiKatia Buchicchio Miss Italia
Acquista il giornale
Ultima oraDomani commissari Ue annunciano misure contro Israele
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Domani commissari Ue annunciano misure contro Israele

Domani commissari Ue annunciano misure contro Israele

Anche sospensione parte commerciale accordo Ue-Israele.

Anche sospensione parte commerciale accordo Ue-Israele.

Anche sospensione parte commerciale accordo Ue-Israele.

Domani il collegio dei commissari europei adotterà un pacchetto di misure su Israele. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa. Tra i provvedimenti attesi per la situazione a Gaza c'è anche la sospensione della parte commerciale dell'accordo di associazione Ue-Israele. Le misure saranno presentati in conferenza stampa dall'Alta commissaria Kaja Kallas e il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaCommissione Europea