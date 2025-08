Dl Sport:Abodi,timore che Colle rinvii? Rispettosamente no

"La commissione sta lavorando su due commi all'articolo 2". Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine dei lavori della commissione cultura sul decreto sport.

Si lavora solo sulle modifiche all'articolo 11? "Per quanto mi riguarda - dice Abodi - io ho fatto un passo di lato e ora è la commissione con la mediazione del governo a discutere con il Quirinale".

Quanto all'ipotesi che il Colle possa rinviare il testo in Parlamento, il titolare dello Sport risponde: "Se andiamo avanti evidentemente no, rispettosamente no".