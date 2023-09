Dl anti baby gang, Tajani, stop cellulari non è risolutivo

"Lo stop ai cellulari? Non è una questione risolutiva. Certamente per un giovane è un segnale forte ma non è che si risolve perché poi, magari, se lo fanno prestare dal fratello o trovano il modo di usarlo". Lo ha detto il segretario di FI e vicepremier Antonio Tajani interpellato a margine della presentazione della legge 'Mai sole' su una delle misure emerse del dl contro le baby gang. "E' uno strumento aggiuntivo, io penso sempre che l'aspetto fondamentale sia la rieducazione in carcere, per questo è giusto che gli istituti di detenzione minorile ci puntino ancor più degli altri", aggiunge.