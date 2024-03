Djokovic torna a Indian Wells e batte Vukic in tre set

Il numero 1 del mondo Novak Djokovic, tornato a Indian Wells dopo cinque anni, ha superato in tre set l'australiano Aleksandar Vukic 6-2, 5-7, 6-3. Mobile sulle gambe, Vukic (69esimo in classifica) ha comunque ben figurato contro il prestigioso avversario, aggiudicandosi anche un set. Tra le favorite del torneo di tennis, l'americana Coco Gauff, n.3 del mondo, ha sfiorato l'eliminazione contro la francese Clara Burel, che ha servito il match sul 5-3 nell'ultimo set, prima di perdere al tie-break (2 -6, 6-3, 7-6). La connazionale Jessica Pegula, numero 5 del mondo, ha invece perso contro la russa Anna Blinkova (6-2, 3-6, 6-3). L'ex numero 1 del mondo giapponese Naomi Osaka ha ottenuto la sua vittoria più bella dal suo ritorno dalla maternità sul circuito a gennaio, contro la russa Liudmila Samsonova (7-5, 6-3), 15esima in classifica