Djokovic-Alcaraz, Sinner in finale agli ATP Finals

Sarà la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic a decretare il vincitore delle Atp Finals 2023. La partita si disputerà domani, a partire dalle 18, presso il Pala Alpitour di Torino. Il numero 1 del mondo è giunto in finale dopo aver sconfitto, in un'ora e 28 minuti di gioco, lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set: 6-3, 6-2 il punteggio finale. Fino ad ora il campione serbo e il giovane talento azzurro si sono affrontati quattro volte: tre volte ha vinto Nole e una volta Jannik (7-5, 6-7, 7-6 quattro giorni fa durante la prima fase delle Atp Finals).