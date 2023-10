Divieto di manifestazione di protesta davanti casa di Netanyahu

La polizia ha vietato una manifestazione prevista sabato sera contro il primo ministro Benjamin Netanyahu. Lo riporta Haaretz. L'iniziativa di protesta era prevista vicino alla casa del premier israeliano a Cesarea: la polizia ha detto agli organizzatori che le manifestazioni su questioni politiche, diplomatiche o di sicurezza sono vietate in tempo di guerra. "Non permetteremo disordini pubblici o l'uso di amplificatori" si legge in una nota delle forze dell'ordine che aggiungono: "Gli agenti disperderanno qualsiasi protesta o manifestazione a Cesarea".