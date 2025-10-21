Disposta l'amministrazione controllata per la Juve Stabia

Martedì 21 Ottobre 2025

Matteo Massi
21 ott 2025
Presunte infiltrazioni mafiose, decreto del Tribunale di Napoli

È stata disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Il decreto - che riguarderebbe anche altre società che si occupano dei servizi annessi alle manifestazioni sportive - è stato emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, del Procuratore Nazionale Antimafia e del Questore di Napoli. A gestire la società sarà adesso un pool di professionisti appositamente nominato.

