Disordini a Ponte Milvio: idranti in azione per respingere i tifosi prima del derby a Roma

Idranti in azione a Ponte Milvio, Roma, per respingere i tifosi durante i disordini prima del derby. Tutto è nato quando un gruppo di 500 supporter giallorossi, molti a volto coperto, si è mosso da ponte Duca d'Aosta per raggiungere l'area dov'erano radunati i laziali. C'è stato un lancio di oggetti contro lo schieramento delle forze dell'ordine in piazza Cardinal Consalvi. I tifosi sono stati respinti e sono tornati indietro. Tensioni anche a Ponte Milvio dove alcune centinaia di laziali che si stavano dirigendo allo stadio sono tornati a Ponte Milvio, attaccando le forze dell'ordine. Per disperderli è stato usato l'idrante.