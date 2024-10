Disney, 'slitta Avetrana ma non concordiamo con i giudici'

"Per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio della serie attualmente intitolata Avetrana - Qui non è Hollywood è rinviato". Lo rendono noto la casa di produzione Groenlandia e Disney, che avrebbe dovuto trasmettere la serie dal 25 ottobre sulla sua piattaforma streaming, precisando che "le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti".