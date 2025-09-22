Disney, lo show di Jimmy Kimmel torna domani

Il night show di Jimmy Kimmel tornerà in onda domani. Lo ha annunciato la Disney in una nota qualche giorno dopo aver silurato il conduttore per aver suggerito che il killer di Charlie Kirk veniva dai ranghi Maga. "Mercoledì scorso avevamo preso la decisione di sospendere la produzione del Jimmy Kimmel Live per evitare di alimentare ulteriormente una situazione tesa in un momento emotivamente delicato per il nostro Paese", ha dichiarato la Disney, società madre di Abc: "È una decisione che avevamo preso ritenendo che alcuni commenti fossero intempestivi e quindi insensibili", ha detto la Disney. "Negli ultimi giorni abbiamo avuto conversazioni approfondite con Jimmy e, dopo tali confronti, abbiamo deciso di riportare in onda lo show martedì", si legge nella dichiarazione che apre la strada al ritorno in onda del programma.