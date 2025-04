Disagi sulla rete ferroviaria: ritardi fino a 60 minuti su Milano-Bologna e Roma-Firenze

Disagi stamani su alcune linee dell'Alta velocità. Sulla Milano-Bologna dalle ore 9:10 la circolazione ferroviaria è sospesa tra Fidenza e Piacenza per un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea in direzione Bologna. I treni, fa sapere Rfi, seguiranno percorsi alternativi con rallentamenti fino a 60 minuti.

Sulla Roma-Firenze dalle 10:20 la circolazione è in graduale ripresa dopo accertamenti sulla linea tra Gallese e Capena, nel Lazio. I treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 60 minuti.

E problemi anche sulla linea Roma-Grosseto dove la circolazione è sospesa tra Civitavecchia e S.Marinella a causa di un investimento.