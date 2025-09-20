Venerdì 19 Settembre 2025

20 set 2025
Disabile sequestrato in casa per ore per divertimento

Una persona con disabilità è stata sequestrata in strada, trattenuta per ore in un'abitazione, costretta a subire ripetute violenze e alla fine gettata in una piscina, nonostante non sapesse nuotare, solo per 'divertimento'. É l'accusa contestata a due persone nei confronti delle quali è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I fatti sarebbero avvenuti a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ad agosto del 2024.

Nei confronti dei due la procura contesta i reati di sequestro di persona e lesioni personali. Da ciò che hanno accertato gli agenti del commissariato di polizia di Pompei, i due avrebbero prelevato in strada la persona con disabilità, costringendola con la forza a salire sulla loro auto per poi portarla a casa di uno dei due, dove avrebbe anche riportato lesioni in varie parti del corpo.

Stando a quanto accertato dagli inquirenti e riportato nell'ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, i due accusati hanno coperto la bocca della vittima per impedirle di chiedere aiuto, arrivando a metterle un braccio intorno al collo. Dopo averla trasportata nell'auto con la quale si spostavano, l'avrebbero condotta nell'abitazione di uno di loro, privandola delle chiavi di casa e del cellulare, per circa due ore.

All'interno della casa, il disabile sarebbe stato offeso a più riprese con termini ingiuriosi, gettato nella piscina presente nell'abitazione e costretto con la forza a rimanervi nonostante non sapesse nuotare, urlasse e chiedesse aiuto in quanto non riusciva a respirare. Stando ancora alle risultanze investigative, gli indagati avrebbero procurato alla vittima lesioni personali in diverse parti del corpo. L'uomo sarebbe infine stato abbandonato in un fondo agricolo.

