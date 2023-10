Diritto all'autodifesa, ma tutelare i civili, Cina e Israele" (90 characters)"

La Cina riconosce che Israele ha il diritto all'autodifesa contro Hamas. In una telefonata avuta ieri con l'omologo Eli Cohen, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto che "ogni Paese ha il diritto all'autodifesa, ma dovrebbe rispettare il diritto internazionale umanitario e proteggere i civili", nel resoconto diffuso nella notte dall'agenzia statale Xinhua. Pechino è stata criticata per la sua posizione sulla guerra e la mancata condanna di Hamas per il sanguinoso attacco del 7 ottobre. Le valutazioni di Wang sono maturate alla vigilia della sua visita a Washington (26-28 ottobre) per gettare le basi di un summit Biden-Xi. Wang Yi ha poi sentito anche l'omologo palestinese Riyad al-Maliki, al quale ha assicurato che la Cina "è profondamente solidale con la difficile situazione della parte palestinese, in particolare della popolazione di Gaza", e "condanna con forza e si oppone a ogni atto che danneggia i civili e viola il diritto internazionale".