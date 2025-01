Diplomazia italiana al lavoro per Alberto Trentini detenuto in Venezuela

"L'Italia sta lavorando sin dall'arresto" in Venezuela di Alberto Trentini, "e ci sono altri italo-venezuelani nelle carceri del Paese", che "mi pare siano 8". Ieri nell'incontro con l'incaricato d'affari di Caracas "abbiamo ribadito la richiesta di liberazione del nostro concittadino e di tutti gli altri prigionieri politici. Ci è stato confermato che è detenuto, abbiamo chiesto che venga trattato nel rispetto delle regole e abbiamo chiesto una visita consolare. Lavoriamo in tutti i modo per venire a capo di questa situazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Farnesina.

"Continua l'attività diplomatica senza clamore e polemiche" per Alberto Trentini detenuto in Venezuela "con la determinazione necessaria per raggiungere questo obiettivo, prima per verificare le condizioni di salute e poi fare in modo che possa essere liberato. Come abbiamo chiesto discrezione e moderazione per Piperno e Sala, la chiediamo anche per questo caso". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Farnesina.