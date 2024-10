Dipartimento Giustizia avverte Musk, 'la lotteria è illegale'

Il dipartimento di Giustizia Usa ha avvertito Elon Musk che la lotteria da un milione di dollari rivolta agli elettori degli Stati in bilico non ancora registrati potrebbe essere illegale e gli ha consigliato di fermarsi per non incorrere in sanzioni. Lo hanno riferito fonti informate alla Cnn. L'iniziativa del miliardario, che ha promesso un assegno da 1 milione a persone a caso che hanno firmato una petizione promossa dal suo super Pac e finalizzata a sostenere Donald Trump, aveva subito attirato l'attenzione dei giuristi perché ai limiti della legalità. La legge federale vieta di pagare qualcuno per votare o registrarsi.