Lunedì 18 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funerali Pippo BaudoPensione a 64 anniVideo rubati De MartinoUcraina RussiaAllerta Meteo
Acquista il giornale
Ultima oraDina Minna, incredibili manifestazioni d'affetto per Pippo
20 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Dina Minna, incredibili manifestazioni d'affetto per Pippo

Dina Minna, incredibili manifestazioni d'affetto per Pippo

Il momento più emozionante ultima traghettata verso sua Sicilia

Il momento più emozionante ultima traghettata verso sua Sicilia

Il momento più emozionante ultima traghettata verso sua Sicilia

"E' stato incredibile, un affetto incredibile, in autostrada la gente ci superava e gli mandava i baci, una cosa che noi non ci aspettavamo". Lo dice Dina Minna storica assistente di Pippo Baudo, al suo fianco per 36 anni. Riservata, non gestiva solo l'agenda degli appuntamenti del presentatore, ma l'intera giornata.

"Il momento più emozionante - aggiunge - è stata la traghettata, l'ultima traghettata verso la sua Sicilia. Ieri sera ho incontrato persone che venivano dalla Svizzera" tutti gli hanno rivolto "grande affetto".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Pippo Baudo