Dina Minna, incredibili manifestazioni d'affetto per Pippo

"E' stato incredibile, un affetto incredibile, in autostrada la gente ci superava e gli mandava i baci, una cosa che noi non ci aspettavamo". Lo dice Dina Minna storica assistente di Pippo Baudo, al suo fianco per 36 anni. Riservata, non gestiva solo l'agenda degli appuntamenti del presentatore, ma l'intera giornata.

"Il momento più emozionante - aggiunge - è stata la traghettata, l'ultima traghettata verso la sua Sicilia. Ieri sera ho incontrato persone che venivano dalla Svizzera" tutti gli hanno rivolto "grande affetto".