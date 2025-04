Dimissioni dell'ambasciatrice americana in Ucraina Bridget Brink

L'ambasciatrice americana in Ucraina, Bridget Brink, si è dimessa dall'incarico. La notizia anticipata da alcuni media è stata confermata dalla portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce, in un briefing con la stampa. Brink è stata nominata per l'incarico dall'ex presidente Joe Biden e ha prestato servizio come ambasciatrice a Kiev dal maggio 2022. "Le auguriamo ogni bene", ha detto la portavoce del dipartimento di Stato. Secondo fonti informate sarebbe stata una decisione dell'ambasciatrice.