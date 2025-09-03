Difesa,'ad aereo israeliano a Sigonella solo supporto logistico'

Nel pomeriggio del 2 settembre un aeromobile C-130 appartenente alle Forze armate israeliane ha effettuato un atterraggio tecnico presso la U.S. Navy Air Station di Sigonella (Catania), nell'ambito di un'attività addestrativa e di supporto logistico (rifornimento) previamente autorizzata secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e internazionale vigente. A bordo del velivolo era presente solo personale tecnico-logistico, non vi era e non è stato imbarcato alcun materiale o equipaggiamento". Così lo Stato Maggiore della Difesa, che aggiunge: "pertanto, durante la sosta, della durata di circa 3 ore e 30 minuti, il velivolo ha ricevuto esclusivamente supporto logistico da parte del personale statunitense presente nella base". L'utilizzo dello spazio aereo e delle infrastrutture militari italiane, aggiunge, "avviene nel pieno rispetto del quadro normativo nazionale e degli accordi internazionali in essere".