Difesa,15 miliardi su armi in 15 anni, ma insufficienti

Al settore dell'armamento e del munizionamento "sono stati destinati 15,4 miliardi di euro, con un piano di spesa che copre i prossimi 15 anni. L'obiettivo è potenziare la capacità produttiva dell'industria nazionale e garantire uno sviluppo equilibrato in tutte le aree strategiche". È quanto contenuto nel documento programmatico pluriennale della Difesa 2025-2027, trasmesso alla commissione Difesa del Parlamento. Dal documento emerge che tale cifra appare insufficiente, per questo il comparto Difesa punta ad investimenti che possano dare maggiore autonomia strategica al settore, affiancata a piani di ricerca e sviluppo che possano anche garantire un ritorno economico al Paese.