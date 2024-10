Difesa, 'su Sogei massima collaborazione con inquirenti'

Lo Stato Maggiore della Difesa, in merito a quanto appreso da alcuni organi di stampa circa il presunto coinvolgimento di un militare nell'indagine Sogei, condotta dalla Guardia di Finanza, "assicurerà il massimo supporto alle autorità inquirenti. I presunti comportamenti per i quali si indaga non sono certamente compatibili con i valori e i principi fondanti delle Forze Armate italiane". Il riferimento è all'indagine della procura di Roma sugli appalti banditi da Sogei che hanno coinvolto anche un capitano di fregata della Marina.