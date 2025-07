Difesa Sempio: 'Non temiamo le consulenze di parte'

"Siamo giunti a conoscenza del deposito della consulenza da parte della difesa Stasi, ancora una volta dai media. Nessun timore, è una consulenza di parte che ha il medesimo valore della nostra stessa consulenza. Niente è stato accertato. Siamo fiduciosi che la verità su Andrea Sempio verrà a galla, prima o poi". È il commento dell'avvocata Angela Taccia in relazione alle conclusioni della consulenza della difesa Stasi sull'impronta 33. Dalle relazioni dei consulenti dei difensori di Sempio risulta che quella traccia palmare non è attribuibile a lui e che non c'è presenza di sangue.