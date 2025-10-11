Sabato 11 Ottobre 2025

Giulio Mola
Difesa Russia, 'intercettati nella notte 42 droni ucraini'
11 ott 2025
11 ott 2025
Difesa Russia, 'intercettati nella notte 42 droni ucraini'

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato 42 droni ucraini nelle regioni durante la notte, ha fatto sapere il ministero della Difesa russo, riportato dalla Tass.

"Nella notte scorsa, dalle 23 (ora di Mosca) del 10 ottobre alle 07 (ora di Mosca) dell'11 ottobre, 42 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio: 19 droni sul territorio della regione di Volgograd, 15 droni sul territorio della regione di Rostov, tre droni sul territorio della regione di Ul'janovsk, due droni sui territori della regione di Voronezh e della Repubblica del Bashkortostan e un droni sul territorio della regione di Saratov", si legge in una nota.

