Difesa italiana: Crosetto annuncia il cambiamento verso la deterrenza

"La difesa di cui parliamo adesso è profondamente cambiata rispetto a quella di anni fa ed è sempre più deterrenza". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, riprendendo le sue parole ad un'intervista al Foglio durante la cerimonia di insediamento del nuovo comandante del Covi.

"Parlare di deterrenza in un Paese come il nostro è difficile - ha aggiunto -. Per noi il massimo della difesa erano le missioni di pace internazionali ma non sarà più così. O appaltiamo la nostra difesa a qualcun altro o dobbiamo parlare della capacità di deterrenza che significa colpire prima che qualcuno ci faccia male. É un mondo profondamente diverso".