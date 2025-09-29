Difesa Elkann, presunto testamento non incide su nulla

"Il presunto testamento di Gianni Agnelli - contenente disposizioni a favore del figlio Edoardo e prodotto in copia fotostatica solo oggi da Margherita nell'ambito del giudizio civile - non incide in alcun modo né sulla successione Agnelli né sulla successione Caracciolo e quindi sull'assetto proprietario della società Dicembre". E' quanto comunicano i legali dei fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann al termine dell'udienza di oggi in tribunale a Torino.