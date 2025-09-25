Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
25 set 2025
Difesa civile Gaza, 11 morti in un raid israeliano notturno

Undici morti in un attacco israeliano contro un'abitazione che ospitava sfollati nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la Difesa Civile di Gaza precisando che l'attacco è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì nella parte centrale del territorio palestinese. "Undici persone sono state uccise e diverse risultano disperse o ferite dopo un attacco aereo israeliano contro un'abitazione appartenente alla famiglia Abu Dahrouj, che ospitava sfollati a nord di Al-Zawaida" ha dichiarato all'Afp il portavoce della Difesa Civile Mahmoud Bassal. Secondo i servizi di emergenza, tra le vittime c'erano "diversi bambini". (ANSA-AFP).

