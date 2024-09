Difensore Turetta, 'possibile non si presenti mai in aula'

Filippo Turetta potrebbe non presentarsi mai in aula nel processo a Venezia, non solo oggi, ma anche nelle future udienze. Lo ha detto il suo difensore, l'avvocato Giovanni Caruso, rispondendo ai cronisti: 'vedremo mai Filippo Turetta in aula ?' gli è stato chiesto: "è possibile'' è stata la risposta del legale. Oggi vi saranno gli adempimenti organizzativi: " ci sarà, non ho dubbi, la costituzione delle parti civili. Non posso anticipare nulla di qualcosa che in realtà è destinato ad essere deciso dalla Corte. Sapete qual è stato il mio tono nel corso di questo anno, immaginatevi se mi metto ad anticipare qualcosa adesso".