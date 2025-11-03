Lunedì 3 Novembre 2025

Diciottenne ucciso, si costituiscono due giovani

Di 18 e 23 anni, a sparare sarebbe stato il coetaneo vittima

Di 18 e 23 anni, a sparare sarebbe stato il coetaneo vittima

Di 18 e 23 anni, a sparare sarebbe stato il coetaneo vittima

Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno riferito di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo ucciso ieri notte in piazza Pace.

Secondo quanto si è appreso, a esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il diciottenne, sarebbe stato il coetaneo della vittima. I due viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione.

Nei loro confronti è stato emesso un provvedimento di fermo dalla Procura di Torre Annunziata. Sul fatto indaga il nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata coordinato della Procura.

